En gizemli piramit ! Büyük sır 4600 yıl sonra açığa çıktı
Mısır'ın en gizemli piramidi geçtiğimiz günlerde ziyarete açıldı ve önemli bilgiler elde edilen eser nedeniyle bölgeye ziyaretçi akını başladı.
Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan Mısır Piramitleri günümüzde dahi gizemini koruyor.
Bölgede birçoğu dönemin firavunları için lahit görevi gördüğü bilinen 118 ila 139 kadar piramit yer aldığı tahmin ediliyor.
Gize'deki piramitlerin yanı sıra ülkedeki en eski iki piramitten biri olarak bilinen Bent Piramidi 1965 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere kapılarını açtı.