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  3. 10 Ağustos 2019 14:28

En gizemli piramit ! Büyük sır 4600 yıl sonra açığa çıktı

Mısır'ın en gizemli piramidi geçtiğimiz günlerde ziyarete açıldı ve önemli bilgiler elde edilen eser nedeniyle bölgeye ziyaretçi akını başladı.

En gizemli piramit ! Büyük sır 4600 yıl sonra açığa çıktı

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan Mısır Piramitleri günümüzde dahi gizemini koruyor.

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En gizemli piramit ! Büyük sır 4600 yıl sonra açığa çıktı

Bölgede birçoğu dönemin firavunları için lahit görevi gördüğü bilinen 118 ila 139 kadar piramit yer aldığı tahmin ediliyor.

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En gizemli piramit ! Büyük sır 4600 yıl sonra açığa çıktı

Gize'deki piramitlerin yanı sıra ülkedeki en eski iki piramitten biri olarak bilinen Bent Piramidi 1965 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere kapılarını açtı.

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En gizemli piramit ! Büyük sır 4600 yıl sonra açığa çıktı

Bölgeye daha çok turist getirme hedefiyle açılan Bent Piramidi başkent Kahire'nin 40 km uzağında yer alıyor.

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