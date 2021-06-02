Eski Pentagon yetkilisinden şoke eden UFO açıklaması: ''11 Eylül'den bile kötü olabilir''
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli UFO programı AATIP'in şefliğini yapan Luis Elizondo, CNN Türk'te çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elizondo, ''UFO’lar insan yapımı değilse bu Amerika tarihinin en büyük istihbarat başarısızlığıdır'' dedi.
Pentagon'un gizli UFO programı AATIP'in şefliğini yapan Luis Elizondo, CNN Türk'e konuştu. ‘UFO’lar insan yapımı olabilir mi?’ sorusuna da cevap veren Elizondo, “UFO’lar hasımlarımızın geliştirdiği bir teknolojiyse, bu ülkemizin gördüğü en büyük istihbarat başarısızlıklarından biri demektir. 11 Eylül’den bile büyük bir başarısızlık olabilir” dedi. İşte CNN Türk dış haberler muhabiri Hilken Doğaç Boran'ın özel röportajı...
Pentagon’un UFO programını neredeyse 10 yıl yönettiniz. Ancak yakın zamanda Savunma Bakanlığı’ndan resmen şikâyetçi oldunuz. Sizi itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını iddia ettiniz. Pentagon neden böyle bir girişimde bulundu?
ELİZONDO: Pentagon yıllarca Amerikan halkı ve siyasetçilerden gerçeği saklamaya çalıştığı için kendi kendini köşeye sıkıştırmış durumda. Ne yazık ki Amerikan halkıyla dürüstçe iletişim kurmak yerine beni itibarsızlaştırmanın daha kolay olacağını düşündüler. Ama bunun değişmeye başladığını düşünüyorum. Gerçeği örtbas etmenin ve saklamaya çalışmanın ne kadar nafile bir girişim olduğunu anlamaya başladılar. Günün sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Siyasiler ve halk bu gerçeği öğrenecek ve bir ulusal tehdit olup olmadığına karar verecek.
UFO gizeminin kilit isimlerinden birisiniz. Hepimiz Kongre’ye verilecek UFO raporunu merak ediyoruz. Sizce bu raporda ne göreceğiz?