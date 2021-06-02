Eski Pentagon yetkilisinden şoke eden UFO açıklaması: ''11 Eylül'den bile kötü olabilir''

ELİZONDO: Pentagon yıllarca Amerikan halkı ve siyasetçilerden gerçeği saklamaya çalıştığı için kendi kendini köşeye sıkıştırmış durumda. Ne yazık ki Amerikan halkıyla dürüstçe iletişim kurmak yerine beni itibarsızlaştırmanın daha kolay olacağını düşündüler. Ama bunun değişmeye başladığını düşünüyorum. Gerçeği örtbas etmenin ve saklamaya çalışmanın ne kadar nafile bir girişim olduğunu anlamaya başladılar. Günün sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Siyasiler ve halk bu gerçeği öğrenecek ve bir ulusal tehdit olup olmadığına karar verecek.