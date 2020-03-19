Evden çalışanlara kritik uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' açıklamasının ardından Google, Facebook, Amazon, Mastercard gibi küresel ölçekli şirketlerin aldığı evden çalışma kararı, virüsün görüldüğü pek çok ülke gibi Türkiye’de de hızla yaygınlaştığı belirtiliyor.

