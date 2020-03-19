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  3. 19 Mart 2020 07:57

Evden çalışanlara kritik uyarı!

Koronavirüs salgını nedeniyle bazı şirketler evden çalışma modelini uygulamaya başladı. Türkiye'de evden çalışanların 2 milyon kişiye ulaşabileceği belirtilirken, şirketlerin ağlarına uzaktan erişim sağlayan çalışanlar siber korsanların hedefi olabiliyor.

Evden çalışanlara kritik uyarı!

Çin’de başlayarak Antartika hariç tüm kıtalarda 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs (Covid-19), yalnızca bireysel olarak insanları değil şirketleri de tedbir almaya zorluyor.

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Evden çalışanlara kritik uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' açıklamasının ardından Google, Facebook, Amazon, Mastercard gibi küresel ölçekli şirketlerin aldığı evden çalışma kararı, virüsün görüldüğü pek çok ülke gibi Türkiye’de de hızla yaygınlaştığı belirtiliyor.

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Evden çalışanlara kritik uyarı!

Şirketlerin yaptığı bu düzenlemeler, toplum sağlığını korumayı hedeflerken siber güvenlik zorluklarını da beraberinde getiriyor. Şirket ağlarına uzaktan erişim sağlayan çalışanların siber korsanların yeni hedefi olabileceğine dikkat çekildi.

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Evden çalışanlara kritik uyarı!

"Türkiye’de evden çalışanların sayısı 2 milyonun üzerine çıkabilir"
Koronavirüs, Türkiye’de görülmesinin ardından tedbir amaçlı evden çalışmaya yönelen şirketlerin önümüzdeki dönemde daha da artacağına dikkat çeken uzman Artuğ Tikiç, bu durumun siber saldırıları da artırabileceğini belirtti.

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