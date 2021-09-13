Evden çalışanların gözdesi oldu: İşte en çok indirilen uygulamalar
Pandemi nedeniyle birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçti. Durum böyle olunca, verimliliği artırmaya yardımcı olan uygulamaların popülaritesi hızla artıyor. Apptopia adlı veri analizi şirketi ABD'de evden çalışanların en çok indirdiği uygulamaları açıkladı.
GOOGLE E-TABLOLAR
Google'ın dijital elektronik tablo uygulaması.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 53,5
1 / 16
SKY VPN
Mac ve masaüstü bilgisayarlar için dünya çapındaki özel tarama sunucuları listesine erişmenizi sağlayan bir VPN hizmeti.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 56,98
2 / 16
VPN PROXY BETTERNET
Kullanıcıların internet sitelerine gizli ve güvenli bir şekilde göz atmasına olanak tanıyan mobil cihazlar için ücretsiz bir VPN hizmeti.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 59.87
3 / 16
MICROSOFT ONE NOTE
Microsoft'un not alma uygulaması.
İndirilme oranındaki artış: Yüzde 61,19
4 / 16