Facebook kullanıcıları dikkat: Siz de her an ceza alabilirsiniz
Facebook yaptığı yazılı açıklamada yanlış bilgi paylaşan kullanıcılarına yaptırım uygulayacağını duyurdu. Kaynak: Facebook, sosyal medya platformunda yanlış bilgi paylaşan kişilere yaptırım uygulayacak
Facebook şirketi sosyal medya platformunda defalarca yanlış bilgi paylaşan kişilere karşı "daha güçlü" yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
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Facebook yaptığı yazılı açıklamada, haber doğrulama ortakları tarafından "yanlış" olarak işaretlenen içerikleri sıkça paylaşan kullanıcıların gönderilerinin onu takip eden kullanıcılar tarafından daha az görüleceğini belirtti.
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Ayrıca, artık paylaşılan haberlerin doğruluğunun teyit edildiğine dair bir işaretin yer alacağı bildirildi.
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Özellikle Kovid-19 salgını ile Facebook ve Twitter dahil sosyal medya platformlarında yanlış iddialar ve komplolar çoğaldı.
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