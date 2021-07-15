Facebook skandalları ortaya çıktı: Facebook çalışanı genç kadının izini böyle sürmüş!

New York Times yazarları Sheera Frenkel ve Cecilia Kang, sosyal medya devi ile ilgili kapsamlı araştırmalar ve röportajlar yaparak hazırladıkları kitaplarıyla çok konuşulacak iddialar sürüyorlar. Frenkel ve Kang; Facebook yöneticileri, mevcut ve eski çalışanlar, danışmanlar ve diğerleri ile 1000 saatten fazla görüşme gerçekleştirdiler ve dikkat çekici bir kitap çıkardılar.