Facebook sosyal medyanın son oyuncağına rakip oluyor! Testler başladı
Sosyal medya devi Facebook, yeni çıkan trendleri platformuna kopyalamasıyla biliniyor. Şirketin son olarak ise korona döneminde popüler olan uygulamalardan Clubhouse benzeri bir uygulama için kullanıcı testi aşamasına geçti.
Sosyal medya devi Facebook, yeni çıkan trendleri platformuna kopyalamasıyla biliniyor.
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Şirketin son olarak ise korona döneminde popüler olan uygulamalardan Clubhouse benzeri bir uygulama için kullanıcı testi aşamasına geçti.
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Sadece iOS'ta bulunan ve davetle girilebilen Clubhouse'ı kullanmak isteyen binlerce kişi bulunuyor.
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Teknoloji şirketleri de buradaki talebe karşılık veriyor.
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