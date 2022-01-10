Facebook ve WhastApp kullanıcıları dikkat! Şifrenizi hemen değiştirin

WHATSAPP VE FACEBOOK'TA ŞİFRELERE NE OLDU?

Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.