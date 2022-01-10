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  4. Sosyal medya devinden kritik uyarı! Şifrenizi hemen değiştirin

Facebook ve WhastApp kullanıcıları dikkat! Şifrenizi hemen değiştirin

Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına kritik bir uyarı geldi. Çatı şirket Meta'dan yapılan açıklamada, son dönemde siber saldırıların arttığı, kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

Facebook ve WhastApp kullanıcıları dikkat! Şifrenizi hemen değiştirin - Resim: 1

Dünyanın en kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook ve WhatsApp ile ilgili çatı şirket Meta’dan kullanıcılara uyarı geldi.

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Facebook ve WhastApp kullanıcıları dikkat! Şifrenizi hemen değiştirin - Resim: 2

Yapılan uyarıda Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

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Facebook ve WhastApp kullanıcıları dikkat! Şifrenizi hemen değiştirin - Resim: 3

Dünyanın en çok kullanılan sitelerinden ikisinin kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı hesaplarını güçlendirme çağrısı yapılırken, elektronik ortamda bilgilerinin çalınabileceği vurgulandı.

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Facebook ve WhastApp kullanıcıları dikkat! Şifrenizi hemen değiştirin - Resim: 4

WHATSAPP VE FACEBOOK'TA ŞİFRELERE NE OLDU?

Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.

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