Facebook ve WhastApp kullanıcıları dikkat! Şifrenizi hemen değiştirin
Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına kritik bir uyarı geldi. Çatı şirket Meta'dan yapılan açıklamada, son dönemde siber saldırıların arttığı, kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.
Dünyanın en kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook ve WhatsApp ile ilgili çatı şirket Meta’dan kullanıcılara uyarı geldi.
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Yapılan uyarıda Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.
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Dünyanın en çok kullanılan sitelerinden ikisinin kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı hesaplarını güçlendirme çağrısı yapılırken, elektronik ortamda bilgilerinin çalınabileceği vurgulandı.
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WHATSAPP VE FACEBOOK'TA ŞİFRELERE NE OLDU?
Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.
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