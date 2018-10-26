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  3. 26 Ekim 2018 09:31

Facebook'a komik ceza

İngiltere'de milyonlarca kullanıcısının bilgilerini sızdıran Facebook'un cezası belli oldu.

Facebook'a komik ceza

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook’taki 87 milyon kullanıya ait verilerin izinsiz bir şekilde kullanılmasının yankıları sürüyor.

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Facebook'a komik ceza

Cambridge Analytica skandalı nedeniyle uzun bir süre gündemden düşmeyen Facebook’a verilen ceza yapılan resmi duyuru ile belli oldu

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Facebook'a komik ceza

İngiltere'nin verilerin korunmasından sorumlu denetim kurumu İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi, Facebook’a veri paylaşım ihlalleri kapsamında para cezası verdi.

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Facebook'a komik ceza

Yapılan açıklamada sosyal medya platformunun 646 bin dolar /yaklaşık 3.7 milyon TL) cezaya çaprtırıldığı belirtildi.

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