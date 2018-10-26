Facebook'a komik ceza
İngiltere'de milyonlarca kullanıcısının bilgilerini sızdıran Facebook'un cezası belli oldu.
Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook’taki 87 milyon kullanıya ait verilerin izinsiz bir şekilde kullanılmasının yankıları sürüyor.
Cambridge Analytica skandalı nedeniyle uzun bir süre gündemden düşmeyen Facebook’a verilen ceza yapılan resmi duyuru ile belli oldu
İngiltere'nin verilerin korunmasından sorumlu denetim kurumu İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi, Facebook’a veri paylaşım ihlalleri kapsamında para cezası verdi.