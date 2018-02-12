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  3. 12 Şubat 2018 22:35

Facebook'a sonunda 'beğenmeme' butonu geliyor!

Facebook'a sonunda 'beğenmeme' butonu geliyor!

Bundan yaklaşık iki yıl önce Facebook, "dislike" (beğenmedim) tuşu yerine şu an kullanımda olan tepki emoji'lerini platformuna eklemişti. İddialara göre platformun bu kararının arkasında, beğenmeme tuşunun sitedeki olumsuzluğu arttıracağı düşüncesi vardı. Ancak The Daily Beast'e göre sosyal ağ şu an "olumsuz oy" özelliğini test ediyor.

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Facebook'a sonunda 'beğenmeme' butonu geliyor!

Kısıtlı sayıda Amerikalı kullanıcılar ile test edilen özellik aslında pek de düşündüğümüz gibi çalışmıyor. "Dislike" tuşuna tıkladığınızda gönderinin beğenileri azalmıyor, ya da olumsuz oyların sayısı görüntülenemiyor.

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Facebook'a sonunda 'beğenmeme' butonu geliyor!

Bunun yerine beğenmediğiniz bir gönderiyi Facebook'a bildirmiş oluyorsunuz. Yani bu sistem, reddit'deki gibi bir beğeni sistemine hiç benzemiyor.

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Facebook'a sonunda 'beğenmeme' butonu geliyor!

Şimdilik testin farklı aşamaları olacak mı, ya da özellik ne zaman genel kullanıma açılacak bilmiyoruz.

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