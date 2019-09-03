Facebook'ta bir dönem kapanıyor ! Kimse ''like''layamayacak!
WhatsApp ve Instagram'ı bünyesinde bulundıran Facebook kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Facebook kısa süre içerisinde Facebook beğeni sayıları da kaldır
Sosyal medya devi Facebook platformun en ilkonik özelliklerinden birini kaldırmaya hazırlanıyor.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Facebook kısa süre içerisinde Facebook beğeni sayıları da kaldırılacak
Sosyal medya devi Facebook en son Instagram'da 'like' (beğeni) gösterimini durduruduğunu açıklamıştı.