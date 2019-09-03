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  3. 03 Eylül 2019 11:50

Facebook'ta bir dönem kapanıyor ! Kimse ''like''layamayacak!

WhatsApp ve Instagram'ı bünyesinde bulundıran Facebook kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Facebook kısa süre içerisinde Facebook beğeni sayıları da kaldır

Facebook'ta bir dönem kapanıyor ! Kimse ''like''layamayacak!

Sosyal medya devi Facebook platformun en ilkonik özelliklerinden birini kaldırmaya hazırlanıyor.

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Facebook'ta bir dönem kapanıyor ! Kimse ''like''layamayacak!

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Facebook kısa süre içerisinde Facebook beğeni sayıları da kaldırılacak

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Facebook'ta bir dönem kapanıyor ! Kimse ''like''layamayacak!

Sosyal medya devi Facebook en son Instagram'da 'like' (beğeni) gösterimini durduruduğunu açıklamıştı.

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Facebook'ta bir dönem kapanıyor ! Kimse ''like''layamayacak!

INSTAGRAM BEĞENİ SAYISINI ARTIK GÖSTERMEYECEK Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, yeni güncelleme ile birlikte beğeni sayısını göstermeyeceğini açıkladı.

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