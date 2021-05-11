Facebook'tan yeni özellik... Testler başladı
ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, paylaşılacak bir makalenin okumaması halinde kullanıcıyı uyaracak bir özeliği test etmek için devreye soktu. Daha önce Twitter'ın da bir benzer teste gittiği bu özellikle, kullanıcıların makale paylaşırken daha bilinçli olması sağlanmak isteniyor.
Dünyanın en büyük sosyal medya devi Facebook, belli bir kullanıcı kitlesi ile yeni bir özelliği test etmeye başladı.
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Buna göre, Facebook'ta yer alan diğer gönderileri paylaşan kullanıcıları etkileyecek bu yeni özellik, bağlantısı açılmamış bir makalenin paylaşılması durumunda kullanıcıyı uyaracak.
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Böylelikle kullanıcı, özellikle de makale gibi önemli şeyleri paylaşırken, başlığını okuyarak yapacağı bir paylaşımın sağlıklı olmayacağı konusunda bilinçlenmiş olacak.
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Webtekno'nun haberine göre; "Facebook Newsroom" isimli Twiter hesabından duyurulan özellik, açılabilir menü olarak görünecek.
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