Fiziksel dünyaya alternatif yeni bir dünya geliyor
Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme gelen metaverse konsepti, internetin gelişimindeki bir sonraki aşama olarak görülüyor. Bir anlamda buna internetin evrim geçirmiş hali demek mümkün.
Facebook'un gelecek 10 yılda 1 milyar insana ulaşıp, 100 milyarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. En azından Zuckerberg'in iddiası bu.
Kurgusal bir gerçeklik olan Metaverse konsepti, bir sonraki aşamanın parçası olmak isteyen yatırımcılar ve şirketlerden büyük ilgi görüyor. Neal Stephenson, 1992'de bilim kurgu romanı Snow Crash'te metaverse terimini ortaya atmıştı.
Microsoft CEO'su Satya Nadella geçtiğimiz yıl mayıs ayında bir konferansta metaverse'den bahsederek, "Dijital ikizler, simüle edilmiş ortamlar ve karma gerçeklikten oluşan bir metaverse, birinci sınıf bir platform olarak ortaya çıkıyor" dedi.
Sanal gerçeklik gözlükleri ile girilebilecek olan bu sanal dünya için teknoloji şirketleri daha da ileri gitmiş durumda. Şu anda en gelişmiş versiyon olan Oculus gibi cihazlar dışında beyin-makine arayüzleri araştırılıyor.