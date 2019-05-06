Google uyardı: Bu uygulamaları telefondan silin !
Google'ın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkardığı bazı uygulamalar, yüklü olduğu telefondaki bilgileri ve fotoğrafları çalabiliyor. İşte o uygulamalardan bazıları...
Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
Call Recorder:
Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
Master Cleaner - CPU Booster:
Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun!