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  3. 06 Mayıs 2019 14:02

Google uyardı: Bu uygulamaları telefondan silin !

Google'ın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkardığı bazı uygulamalar, yüklü olduğu telefondaki bilgileri ve fotoğrafları çalabiliyor. İşte o uygulamalardan bazıları...

Google uyardı: Bu uygulamaları telefondan silin !

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

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Google uyardı: Bu uygulamaları telefondan silin !

Call Recorder:

Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Google uyardı: Bu uygulamaları telefondan silin !

Master Cleaner - CPU Booster:

Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun!

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Google uyardı: Bu uygulamaları telefondan silin !

Antivirus Free : Process Virus

Telefonunuzu koruduğunu iddia eden bir antivirüs uygulaması gibi görünse de; aslında kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.

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