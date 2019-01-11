Galaksinin 1,5 milyar ışık yılı ötesinden gelen radyo sinyalleri tesp
Bilim insanları uzayın derinliklerinden gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit ettiklerini duyurdu. Kaynağı belirsiz radyo dalgası patlamalarıyla gök bilimcileri ikinci kez karşılaşırken, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.
Kanada’da yer alan British Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli interferometrik radyo teleskobu ile galaksinin 1,5 milyar ışık yılı ötesinden gelen 13 hızlı radyo dalgası patlaması tespit ettiklerini açıkladı.
Kaynağı belirsiz radyo dalgası patlamalarının yalnızca birinin tekrarladığının belirtildiği açıklama gök bilimi dünyasında heyecan yaratırken, bilim tarihinde bu güne kadar keşfedilen tekrarlı hızlı radyo dalgası patlaması sayısı ikiye yükseldi.
British Columbia Üniversitesi’nde araştırmacı olan Ingrid Stairs, şu ana kadar keşfedilen 6O hızlı radyo dalgası patlamalarından yalnızca birinin 6 kez tekrarladığını ve tekrarlı sinyalin aynı yerden gelebileceğini bilindiğini vurgulayarak yaptıkları keşfin önemiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: