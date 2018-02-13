Galaxy S9 'gümbür gümbür' geliyor!

iPHONE X'İN O ÖZELLİĞİ DE VAR



ETNews, Samsung'un 3D emoji özelliğinin Apple iPhone X'te yer alan Animoji'nin daha gelişmiş olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra Apple'ın yeni özelliğiyle, bir hayli benzer gibi görünüyor.

