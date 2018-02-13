Galaxy S9 'gümbür gümbür' geliyor!
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 hangi özelliklere sahip olacak ?
Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S9'un bazı özel özelliklere sahip olacağı gün yüzüne çıktı.
Koreli kaynak ETNews'in haberine göre, Samsung'un Galaxy S9 ve S9 Plus cihazları 3D emoji ve stereo hoparlör ile birlikte gelecek.
iPHONE X'İN O ÖZELLİĞİ DE VAR
ETNews, Samsung'un 3D emoji özelliğinin Apple iPhone X'te yer alan Animoji'nin daha gelişmiş olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra Apple'ın yeni özelliğiyle, bir hayli benzer gibi görünüyor.