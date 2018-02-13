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  3. 13 Şubat 2018 22:45

Galaxy S9 'gümbür gümbür' geliyor!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 hangi özelliklere sahip olacak ?

Galaxy S9 'gümbür gümbür' geliyor!

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S9'un bazı özel özelliklere sahip olacağı gün yüzüne çıktı.

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Galaxy S9 'gümbür gümbür' geliyor!

Koreli kaynak ETNews'in haberine göre, Samsung'un Galaxy S9 ve S9 Plus cihazları 3D emoji ve stereo hoparlör ile birlikte gelecek.

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Galaxy S9 'gümbür gümbür' geliyor!

iPHONE X'İN O ÖZELLİĞİ DE VAR

ETNews, Samsung'un 3D emoji özelliğinin Apple iPhone X'te yer alan Animoji'nin daha gelişmiş olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra Apple'ın yeni özelliğiyle, bir hayli benzer gibi görünüyor.

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Galaxy S9 'gümbür gümbür' geliyor!

STEREO HOPARLÖR!

3D emoji özelliğinin yanı sıra, S9'un ayrıca stereo hoparlörlere sahip olduğu söylendi. Bugün gelen haberlere göre bu hoparlörler, telefonun üstünde ve altında yer alacak.

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