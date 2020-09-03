  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Eylül 2020 17:59

Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve özellikleri

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2 tanıtılırken, 2 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çekti. İşte Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı ve özellikleri...

Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve özellikleri

Galaxy Z Fold 2 Türkiye fiyatı ile en pahalı ikinci telefon unvanını eline almayı başardı.

1/ 5
Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve özellikleri

Katlanabilir telefonu için Türkiye’deki kullanıcılardan 19.999 TL ücret almak isteyen Samsung, bu fiyatla biraz zor iş yapacak gibi görünüyor. Mystic Bronze ve Mystic Black renk seçenekleri ile Türkiye’de ön siparişe sunulan telefonun, en güçlü katlanabilir telefon olduğunu belirtelim.

2/ 5
Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve özellikleri

Telefonda 7.3 inç büyüklüğünde 2208 x 1768 çözünürlüğünde Infinity-O Dynamic AMOLED 2x ana ekran ve 6.2 inç büyüklüğünde 2260 x 816 çözünürlüğünde Super AMOLED Infinity Flex cover ikinci ekran yer alıyor.

3/ 5
Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve özellikleri

Gücünü Snapdragon 865 Plus ve 12 GB RAM‘den alan telefonda tam üç adet kamera kurulumu bulunuyor. Arkadaki kameraların tamamı 12 Megapiksel çözünürlüğünde, önde yer alan nokta çentikli kamera ise 10 Megapiksel çözünürlüğünde.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM