Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve özellikleri

Katlanabilir telefonu için Türkiye’deki kullanıcılardan 19.999 TL ücret almak isteyen Samsung, bu fiyatla biraz zor iş yapacak gibi görünüyor. Mystic Bronze ve Mystic Black renk seçenekleri ile Türkiye’de ön siparişe sunulan telefonun, en güçlü katlanabilir telefon olduğunu belirtelim.



