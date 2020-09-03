Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve özellikleri
Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2 tanıtılırken, 2 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çekti. İşte Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı ve özellikleri...
Katlanabilir telefonu için Türkiye’deki kullanıcılardan 19.999 TL ücret almak isteyen Samsung, bu fiyatla biraz zor iş yapacak gibi görünüyor. Mystic Bronze ve Mystic Black renk seçenekleri ile Türkiye’de ön siparişe sunulan telefonun, en güçlü katlanabilir telefon olduğunu belirtelim.
Telefonda 7.3 inç büyüklüğünde 2208 x 1768 çözünürlüğünde Infinity-O Dynamic AMOLED 2x ana ekran ve 6.2 inç büyüklüğünde 2260 x 816 çözünürlüğünde Super AMOLED Infinity Flex cover ikinci ekran yer alıyor.