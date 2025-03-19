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Gizemli gezegenin atmosferindeki karbondioksidi görüntülendi

Jabes Webb Uzay Teleskobu (JWST), Güneş sistemi dışında bir gezegenin atmosferinde tespit edilen karbondioksidin ilk görüntülerini elde etti.

Kaynak: DHA
Gizemli gezegenin atmosferindeki karbondioksidi görüntülendi - Resim: 1

Johns Hopkins Üniversitesi’nden astrofizikçilerin, gezegen oluşumu araştırmaları için uzun süredir önemli bir hedef olan 130 ışık yılı mesafedeki çok gezegenli ‘HR 8799’ sistemini gözlemlediği bildirildi.

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Gizemli gezegenin atmosferindeki karbondioksidi görüntülendi - Resim: 2

Fotoğrafları çekmek için James Webb'in yıldızların etrafındaki uzak gezegenleri inceleyen koronagraf cihazını kullanan araştırmacılar, bu sayede Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferinde bulunan karbondioksidin görüntülerini elde etti.

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Gizemli gezegenin atmosferindeki karbondioksidi görüntülendi - Resim: 3

Araştırmanın yazarlarından William Balmer, “Bu gezegenlerin atmosferlerinde karbon, oksijen ve demir gibi ağır elementlerin önemli bir kısmının bulunduğunu gösterdik” dedi.

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