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  3. 07 Şubat 2020 07:49

Gmail kullananlar dikkat! 20 Şubat'tan itibaren değişiyor

Google'ın popüler e-posta servisi Gmail, yen bir güncellemeyle gündemde. İşte milyonlarca Gmail kullanıcısını bekleyen yenilikler...

Gmail kullananlar dikkat! 20 Şubat'tan itibaren değişiyor

Dünyanın en popüler e-posta servislerinden biri olan Gmail'i kullanan herkes için önemli bir tarih açıklandı: 20 Şubat... Peki bu tarihte ne olacak?

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Gmail kullananlar dikkat! 20 Şubat'tan itibaren değişiyor

Gmail uzun bir aradan sonra kapsamlı bir güncelleme alıyor. Tasarımı değişiyor, görüntüsü çok daha farklı bir Gmail geliyor. Bu güncelleme ile birlikte önemli değişiklikler kullanıcıları bekliyor.

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Gmail kullananlar dikkat! 20 Şubat'tan itibaren değişiyor

Birden fazla mail hesabını Gmail üzerinden kullanan herkes, bir seferde daha fazla sayıda önemli e-posta görebiliyordu. Ana ekranı ikiye bölen bu özellik yeni güncelleme ile tarihe karışacak.

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Gmail kullananlar dikkat! 20 Şubat'tan itibaren değişiyor

Önizleme kısmını kaldırmaya hazırlanan dünya devi, çok sayıda gelen kutusuna tek bir araç çubuğu ile erişimi mümkün hale getirecek.

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