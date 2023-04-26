Göklerdeki gururumuz Bayraktar KIZILELMA'nın özellikleri
Baykar tarafından geliştirilen ve 2024'te seri üretimine başlanacak olan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZIELMA'nın özellikleri merak konusu oldu. İşte KIZILELMA hakkında merak edilenler...
İHA ve SİHA üreticisi Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'nin göklerdeki gururu oldu.
Uçuş testlerine devam eden Bayraktar KIZILELMA, önceki gün dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak önemli bir aşamayı daha geçti. KIZILELMA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdiği 9. ve 10. uçuş testlerinde AKINCI TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı.
KIZILELMA İSTANBUL SEMALARINDA
KIZILELMA, Test uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023 çerçevesinde sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı’na havalandı.
Çorlu Atatürk Havalimanı’ndan saat 12.32’de uçuşa başlayan Bayraktar KIZILELMA, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde iki kez alçak irtifa selamlama geçişi yaptıktan sonra saat 13.09’da başarıyla indi.