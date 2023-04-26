Göklerdeki gururumuz Bayraktar KIZILELMA'nın özellikleri

Uçuş testlerine devam eden Bayraktar KIZILELMA, önceki gün dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak önemli bir aşamayı daha geçti. KIZILELMA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdiği 9. ve 10. uçuş testlerinde AKINCI TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı.