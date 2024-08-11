Gökyüzünde büyük şölen: Binlerce kişi Uludağ eteklerinde buluşarak izledi...

TÜBİTAK 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Uludağ'da, 9-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı. Açılışa Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de katıldı. İlk Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de deneyimlerini paylaşmak üzere katılımcılarla bir araya geldi.