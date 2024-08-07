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Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor

Yılda 8 kez gerçekleşen Perseid gök taşı yağmuru, en yoğun olarak 12 Ağustos gecesi yaşanacak. Meteorlar saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek ve ateş topları gibi görünecek.

Kaynak: DHA
Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor - Resim: 1

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2024 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. 

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Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor - Resim: 2

Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perse), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor. 

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Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor - Resim: 3

Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru. Perseid'in en yoğun görüleceği gün ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.

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Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor - Resim: 4

AY GECE YARISINDAN ÖNCE BATMIŞ OLACAK

TUG uzmanları tarafından her yıl hazırlanan Gök Olayları Yıllığı'nda, Perseid gök taşı yağmuruna ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Perseid Gök Taşı Yağmuru, 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan küçük kayaç ve toz parçalarının Perseid yağmurunun kaynağı olduğu biliniyor. Çekirdeği 26 kilometre çapa sahip Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Perseid gök taşı yağmurunun en yoğun gözlenebileceği tarih 12-13 Ağustos gecesi olacak. Perseid en yoğun meteor yağmurlarından biridir ve yağmurun yoğun olduğu günlerde saatte 75-100 adet meteor gözlenebilir. Ay bu tarihte ilk dördün evresinde olup gece yarısından önce batmış olacak. Meteorlar, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden yayılıyormuş gibi görünecek."

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