Gökyüzünde şölen var... İki olay bir anda yaşanacak
Dünya gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak. Süper Çiçek Kanlı Ay olarak adlandırılan bu olay gökyüzünde izlenebilecek. İşte Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına ilişkin bilmeniz gerekenler....
Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak.
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"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.
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Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.
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Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.
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