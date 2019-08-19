Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu programları hemen silin!
Google cep telefon kullananları bir kez daha programlar konusunda uyardı. Birçok kişinin henüz haberinin bile olmadan telefonunda muhafaza ettiği bazı programlar, telefonlara çok büyük zararlar veriyor. .
Google kullanıcıları birçok program konusunda uyardı. Özellikle ücretsiz olduğu için yüklenen bazı programların çok büyük zararlara neden olduğunu açıklayan Google, akıllı telefon kullanıcılarını uyardı. Google cep telefon kullananları bir kez daha programlar konusunda uyardı. Birçok kişinin henüz haberinin bile olmadan telefonunda muhafaza ettiği bazı programlar, telefonlara çok büyük zararlar veriyor.
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.