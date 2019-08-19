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  3. 19 Ağustos 2019 17:50

Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu programları hemen silin!

Google cep telefon kullananları bir kez daha programlar konusunda uyardı. Birçok kişinin henüz haberinin bile olmadan telefonunda muhafaza ettiği bazı programlar, telefonlara çok büyük zararlar veriyor. .

Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu programları hemen silin!

Google kullanıcıları birçok program konusunda uyardı. Özellikle ücretsiz olduğu için yüklenen bazı programların çok büyük zararlara neden olduğunu açıklayan Google, akıllı telefon kullanıcılarını uyardı. Google cep telefon kullananları bir kez daha programlar konusunda uyardı. Birçok kişinin henüz haberinin bile olmadan telefonunda muhafaza ettiği bazı programlar, telefonlara çok büyük zararlar veriyor.

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Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu programları hemen silin!

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu programları hemen silin!

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu programları hemen silin!

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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