Google akıllı telefon kullananları uyardı: Bu programları hemen silin!

Google kullanıcıları birçok program konusunda uyardı. Özellikle ücretsiz olduğu için yüklenen bazı programların çok büyük zararlara neden olduğunu açıklayan Google, akıllı telefon kullanıcılarını uyardı. Google cep telefon kullananları bir kez daha programlar konusunda uyardı. Birçok kişinin henüz haberinin bile olmadan telefonunda muhafaza ettiği bazı programlar, telefonlara çok büyük zararlar veriyor.