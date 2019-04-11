Google'ın bile erişim sağlayadığı o internet sitesi
Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?
Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?
Deep web nedir sorusu Google ve Youtube üzerinde en çok aranan sorulardan biri ve burada karşınıza çıkan deep web videoları da gerilim müzikleri ile birlikte oldukça çekici bir hal almakta.
Basit bir tanım ile deep web, yani derin internet, bizim kullandığımız yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşmak mümkündür.