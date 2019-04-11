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  3. 11 Nisan 2019 18:45

Google'ın bile erişim sağlayadığı o internet sitesi

Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?

Google'ın bile erişim sağlayadığı o internet sitesi

Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?

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Google'ın bile erişim sağlayadığı o internet sitesi

Deep web nedir sorusu Google ve Youtube üzerinde en çok aranan sorulardan biri ve burada karşınıza çıkan deep web videoları da gerilim müzikleri ile birlikte oldukça çekici bir hal almakta.

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Google'ın bile erişim sağlayadığı o internet sitesi

Basit bir tanım ile deep web, yani derin internet, bizim kullandığımız yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşmak mümkündür.

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Google'ın bile erişim sağlayadığı o internet sitesi

Adeta kuralların, kanunların ya da yasakların olmadığı sınırsız bir alan demek mümkün…

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