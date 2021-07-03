Google ''cebimizdeki'' skandalı itiraf etti!
Dünyaca ünlü arama motoru Google'ın adı yeni bir skandala karıştı. Google'ın milyonlarca telefonda bulunan Asistan uygulaması sayesinde konuşmaları dinlediği ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü arama motoru Google'ın adı yeni bir skandala karıştı. Sanal dünyadaki veri gizliliği endişelerini artıracak gelişmeye göre; Google'ın milyonlarca telefonda bulunan Asistan uygulaması sayesinde konuşmaları dinlediği öğrenildi.
GOOGLE TEMSİLCİLERİ İTİRAF ETTİ
Hint medyasından IndiaToday'in haberine göre; Google'ın temsilcileri, bazı şirket çalışanlarının kullanıcılar ve Google Asistan arasındaki konuşma kayıtlarını dinlediğini Parlamento Bilgi Teknolojileri Daimi Komitesi'ne iletti.
Google, 2019 yılında da benzer bir skandalı kabul etmişti. Firmanın yapay zeka tabanlı asistanının bazen kullanıcı tarafından çağrılmasa bile bir akıllı telefona veya akıllı hoparlöre ses kaydettiği itiraf edilmişti.
GOOGLE'IN GİZLİLİK POLİTİKASINDA NE DİYOR?
Google'ın gizlilik politikasında, "Bazen, Asistan, yardımını istediğinizi yanlış bir şekilde algıladığı için ("Hey, Google" gibi algılayarak) istemediğinizde bile aftifleştirilir. Eğer böyle olursa, 'Hey Google, bu senin için değildi' deyin. Bu şekilde Asistan, uygulaması, Google'a gönderdiği son kaydı silecektir" ifadesi bulunuyor.