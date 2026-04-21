Google Chrome kullanıcılarına acil uyarı: Tüm kişisel sırlarınız çalınmış olabilir

İnternet dünyasında "masum" görünen yardımcı araçlar, dijital kabusa dönüşebilir. Bitdefender araştırmacıları, Google Chrome Web Mağazası'nda yer alan ve aralarında çeviri araçları, oyunlar ile YouTube eklentilerinin de bulunduğu 108 zararlı yazılımın 20 bin kullanıcının hassas verilerini çaldığını tespit etti.