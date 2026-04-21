  4. Google Chrome kullanıcılarına acil uyarı: Tüm kişisel sırlarınız çalınmış olabilir!

Siber güvenlik devi Bitdefender, Google Chrome mağazasındaki 108 eklentinin kullanıcıların Google ve Telegram verilerini ele geçirdiğini ortaya çıkardı. Oyun veya çeviri aracı kılığına giren bu "casus" yazılımlar, her 15 saniyede bir mesajlarınızı kopyalıyor olabilir. Uzmanlar, dijital kimliğinizi korumak için tarayıcı temizliğinden gelişmiş güvenlik katmanlarına kadar 5 kritik önlemi sıraladı.

İnternet dünyasında "masum" görünen yardımcı araçlar, dijital kabusa dönüşebilir. Bitdefender araştırmacıları, Google Chrome Web Mağazası'nda yer alan ve aralarında çeviri araçları, oyunlar ile YouTube eklentilerinin de bulunduğu 108 zararlı yazılımın 20 bin kullanıcının hassas verilerini çaldığını tespit etti.

Söz konusu eklentiler, kuruldukları andan itibaren arka planda sessizce çalışmaya başlıyor. 

Özellikle Telegram Web oturumlarını her 15 saniyede bir kopyalayarak uzak sunuculara gönderen bu yazılımlar, saldırganların mesajlaşmalara tam erişim sağlamasına yol açıyor. 

Kodlarında Rusça yorumlar bulunan eklentilerin, profesyonel bir siber korsan grubu tarafından yönetildiği tahmin ediliyor.

