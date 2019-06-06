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  3. 06 Haziran 2019 17:35

Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar... .

Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

Akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz ücretsiz programlar karlı değil, başınıza iş açmak üzere olan bir seçenek. Eğer bu programlardan bazıları telefonunuzda ise hemen silin... Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

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