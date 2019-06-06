Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin

Akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz ücretsiz programlar karlı değil, başınıza iş açmak üzere olan bir seçenek. Eğer bu programlardan bazıları telefonunuzda ise hemen silin... Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.