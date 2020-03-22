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  3. 22 Mart 2020 13:10

Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin yoksa...

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin yoksa...

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin yoksa...

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin yoksa...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Google uyardı: Hemen telefonunuzdan silin yoksa...

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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