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  3. 26 Eylül 2018 10:22

Google'dan Bitcoin sürprizi

Teknoloji devi Google, sanal para birimi Bitcoin'e uyguladığı yasağı kaldırma kararı aldı.

Google'dan Bitcoin sürprizi

ABD merkezli teknoloji devi Google, kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir karara imza atttı ve yaklaşık bir yıldır süren Bitcoin yasağını kaldırdı.

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Google'dan Bitcoin sürprizi

Yapılan açıklamaya göre, Google, Bitcoin ile ilişkili reklamlara yönelik uyguladığı engeli ani bir karar ile kaldırdı.

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Google'dan Bitcoin sürprizi

Google’ın Bitcoin'e uyguladığı bu engel, Bitcoin’in yaşadığı ani yükseliş sonrasında oluşan yüksek profilli sahtekarlık girişimlerini engellemeyi amaçlıyordu

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Google'dan Bitcoin sürprizi

Peki Son dönemlerde pek çok kullanıcının yer aldığı bu dünyada dikkat etmeniz gerekenler neler? Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin işlemleri nasıl güvenli bir şekilde yapılır? İşte kripto para alım satımı ve yatırımınız için bilmeniz gerekenler...

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