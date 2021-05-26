Google’ın mega kampüsüne onay çıktı
Yaklaşık 7 ay önce Google tarafından görüntüleri paylaşılan mega kampüse ABD'den onay çıktı.
ABD merkezli Alphabet şirketine bağlı Google’ın yaklaşık 7 ay önce açıkladığı mega kampüs projesine belediye meclisinden onay çıktı.
Kaliforniya eyaletinin en büyük üçüncü şehri olan San Jose’de inşa edilecek olan kampüsün yaklaşık 680 bin metrekarelik bir arazide inşa edileceği açıklandı.
"Downtown West" adı verilen projede Google, yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağını bildirirken San Jose şehir merkezinde ofis alanları, konutlar, parklar, mağazalar, çok sayıda yeşil alan ve daha fazlasıyla karma kullanımlı bir site inşa edileceğini belirtti.
Tamamlandığında dünya üzerindeki en büyük kampüslerden biri haline gelecek olan alan ile ilgili Google’ın uygun fiyatlı konut inşa etme ve Silikon Vadisi ve diğer teknoloji merkezlerindeki yabancılaşmaya alternatif oluşturma planı olduğu bildirildi.