Guinness onayladı! Bir Türk daha rekorlar kitabına giriyor

Guinness'e bir buçuk ay önce başvuruda bulunduğunu ve 15 gün önce de onay aldığını vurgulayan telefon koleksiyoncusu, “150 tane birbirinden farklı marka var. Belli bir sayıyı yakaladıktan sonra bunları Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na taşımak istedim hem ismimiz hem ülkemizin tanıtımı açısından hem ülkemize bir madalya kazandırmak açısından. Baktım ki orada bir rekor var. Bizim eski telefon depoları var, hurdaya çıkmış telefonlar var, bir tane de arkadaşımda belki kiloyla geri dönüşüme vereceği telefonlardan var, onlardan da aldım, üzerini tamamlayıp sayıyı bu seviyeye çekip Guinness'e başvurumu yaptım” ifadelerine yer verdi.