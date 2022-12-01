Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak! Uzmanlardan elektrik kesintisi uyarısı

Araştırmacılar, Güneş fırtınasının şiddetini 'G1' olarak derecelendirdi. Bu nedenle, elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve uydular için sorunlara neden olabilmesine rağmen, fırtınanının zararının oldukça küçük olacağı kaydedildi.