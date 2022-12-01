Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak! Uzmanlardan elektrik kesintisi uyarısı
Bilim insanları, güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen ''kanyon benzeri'' bir boşluğun, yarın Dünya'ya doğru güneş fırtınası başlatacağını açıkladı. Saatte 3 milyon km hıza ulaşması beklenen güneş fırtınasının elektrik şebekelerine ve iletişim cihazlarına zarar verebileceği belirtildi.
ABD’li bilim insanları 28 Kasım’da Güneş atmosferinde bir delik tespit ettiklerini duyurdu. Güneş’in ekvatorundan geçen ekvatoral koronal deliğin 'Dünya'ya bakan bir konumda tespit edildiği' belirtildi.
Araştırmacılar, Güneş fırtınasının şiddetini 'G1' olarak derecelendirdi. Bu nedenle, elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve uydular için sorunlara neden olabilmesine rağmen, fırtınanının zararının oldukça küçük olacağı kaydedildi.
GÜNEŞ FIRTINASI DÜNYA'YI NASIL ETKİLİYOR?
Jeomanyetik fırtına olarak da bilinen bir Güneş fırtınası ile Güneş’ten gelen enerjinin bir kısmı ve küçük parçacıklar kuzey ve güney kutuplarındaki manyetik alan çizgilerinden Dünya atmosferine geçebiliyor.
Ardından bu parçacıklar Dünya’nın atmosferindeki gazlarla etkileşime girerek gökyüzünde auroralar olarak bilinen kutup ışıklarını oluşturuyor.