Güneş'te Dünya'nın 30 katı devasa delik oluştu, fırtınası Dünya'ya doğru geliyor!

Taçküre delikleri uzaya güneş rüzgarları salıyor ve bunlar da uydulara zarar verirken, Dünya'ya ulaşabilenleri çarpıcı ışık gösterilerine yol açıyor. Bilim insanları bu deliğin altyapımıza zarar vereceğini düşünmüyor ancak gezegenimizin kimi kısımlarında kuzey ışıklarının belirmesine neden olabileceğini söylüyorlar. Peki bunun nedeni ne?