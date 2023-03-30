Güneş'te Dünya'nın 30 katı devasa delik oluştu, fırtınası Dünya'ya doğru geliyor!
Güneş 11 yıllık aktivitesinin en yoğun dönemine yaklaşırken, geçen hafta ortaya çıkan taçküre deliğinin ardından, yüzeyinde yeni bir delik daha belirdi
Dünya'dan 30 kat büyük taçküre deliğinin ardından keşfedildi. İlk delik bizden uzağa doğru dönerken, ikinci devasa delik (Dünya'nın 18 ile 20 katı arası büyüklükte) görüş alanımıza girdi.
Taçküre delikleri uzaya güneş rüzgarları salıyor ve bunlar da uydulara zarar verirken, Dünya'ya ulaşabilenleri çarpıcı ışık gösterilerine yol açıyor. Bilim insanları bu deliğin altyapımıza zarar vereceğini düşünmüyor ancak gezegenimizin kimi kısımlarında kuzey ışıklarının belirmesine neden olabileceğini söylüyorlar. Peki bunun nedeni ne?
Taçküre deliklerine oldukça sık rastlıyoruz ancak genelde Güneş'in kutuplarına doğru beliriyor ve rüzgarlarını buradan uzaya salıyorlar.
Reading Üniversitesi'nde Uzay Fiziği Profesörü olan Mathew Owens, Güneş her 11 yılda bir hareketliliğinin tepe noktasına yaklaştıkça, bu deliklerin yıldızımızın ekvatoruna yakın noktalarda da ortaya çıktığını söylüyor: