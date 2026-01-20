Güneş'te son 20 yılın en güçlü patlaması: Gökyüzünün rengi değişti

Asıl endişe ise dün kaydedilen ve yılın rekoru olarak kayıtlara geçen X1.95 seviyesindeki dev patlamadan kaynaklanıyor. Bilim insanları, patlama sonrası uzaya saçılan yoğun plazma bulutunun Dünya’ya doğru ilerlediğini ve 20 Ocak’ta gezegende manyetik fırtınalara yol açabileceğini açıkladı.