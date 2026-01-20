Güneş'te son 20 yılın en güçlü patlaması: Gökyüzünün rengi değişti
Güneş'te güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Son yılın 20 en şiddetlisi olduğu belirtilen patlama sonucu ortaya çıkan aurora ışıkları Avustralya’dan görüntülendi. Uzmanlar, jeomanyetik fırtına nedeniyle elektronik sistemlerin risk altında olduğunu belirtti.
Güneş, 2026 yılına oldukça hareketli bir başlangıç yaptı. Rusya Bilimler Akademisi Güneş Astronomi Laboratuvarı, saat 14.19’da M1.20 seviyesinde güçlü bir güneş patlaması meydana geldiğini duyurdu.
Patlamanın ilk etkileri Avustralya’da görülmeye başlandı. Jeomanyetik fırtına nedeniyle ortaya çıkan Aurora ışıklarıyla görsel şölen oluştu.
Asıl endişe ise dün kaydedilen ve yılın rekoru olarak kayıtlara geçen X1.95 seviyesindeki dev patlamadan kaynaklanıyor. Bilim insanları, patlama sonrası uzaya saçılan yoğun plazma bulutunun Dünya’ya doğru ilerlediğini ve 20 Ocak’ta gezegende manyetik fırtınalara yol açabileceğini açıkladı.
Güneş patlamaları arasında en tehlikeli sınıf olarak bilinen X sınıfı patlamalar, yüksek enerji seviyeleriyle Dünya’nın manyetik alanını doğrudan etkileyebiliyor.