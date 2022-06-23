Güneş'teki leke bir gecede iki kat büyüdü

NTV'deki habere göre Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) güneş patlamalarını ve diğer patlamaları izleyen Uzay Hava Tahmin Merkezi ise Dünya için herhangi bir aurora uyarısı yayınlamadı. Yapılan incelemelere göre Güneş bu baharda daha fazla aktifleşti. Toplamda 11 yıllık bir döngüye sahip olan Güneş parlamaları daha fazla M ve X sınıfı (en güçlü tür) ışınlar göndermeye başladı.