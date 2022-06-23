Güneş'teki leke bir gecede iki kat büyüdü
Güneş'te yer alan AR3038 adındaki leke bire gecede iki kat büyüyerek neredeyse 3 dünya büyüklüğüne geldi.
Dünya'nın yörüngesinde döndüğü yıldız olan Güneş'teki AR3038 adı verilen leke büyümeye devam ediyor.
DÜNYANIN 3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Yapılan son incelemelere göre AR3038 bir gecede iki katı büyüklüğüne ulaştı. AR3038 kabaca gezegenimizin üç katı büyüklüğünde olduğunu söylemek mümkün. (Fotoğraf: NASA)
DAHA FAZLA GÜNEŞ PATLAMASI KAPIDA
Bilim insanları, yakın gelecekte daha fazla güneş patlaması görebileceğimizi söyledi. Eğer bu patlamalar yaşanırsa atmosferde daha parlamalar göreceğiz. Kuzey ışıkları olarak bilinen bu fenomen gökyüzünde birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağlıyor.
NTV'deki habere göre Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) güneş patlamalarını ve diğer patlamaları izleyen Uzay Hava Tahmin Merkezi ise Dünya için herhangi bir aurora uyarısı yayınlamadı. Yapılan incelemelere göre Güneş bu baharda daha fazla aktifleşti. Toplamda 11 yıllık bir döngüye sahip olan Güneş parlamaları daha fazla M ve X sınıfı (en güçlü tür) ışınlar göndermeye başladı.