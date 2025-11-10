Hackerlar Samsung telefonlara sızdı: Mikrofon ve kameralara da eriştiler!

USOM saldırıyı ilk tespit eden kurum oldu

Türkiye’nin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), LANDFALL’ın kullandığı komuta-kontrol (C2) altyapısını Mayıs 2025’te tespit ederek zararlı bağlantılar listesine dahil etti.



USOM, bu altyapıyı “en kritik tehdit seviyesi (10/10)” olarak sınıflandırdı ve saldırının arkasında ileri düzey bir siber casusluk grubunun (APT) olduğunu duyurdu.