Hamile erkek ve cinsiyetsiz hamile emojilerine büyük tepki

Sosyal medya kullanıcıları, şimdiye kadar hamile bir erkek emojisinin 'çok büyük bir eksiklik' olduğunu ve Unicode Konsorsiyumu'nun kararının geç çıktığını söyledi.

Emojipedia'nın 'kıdemli emoji sözlük yazarı' Jane Solomon, “Neden hamile bir erkek emojisi var?” başlıklı bir blog yazısında yeni emojilerin detaylarını paylaştı.