Hamile erkek ve cinsiyetsiz hamile emojilerine büyük tepki
Bu yılın sonunda akıllı telefonlara iki yeni emoji ekleniyor: 'hamile erkek' ve cinsiyeti tanımlanmayan bir 'hamile kişi' emojileri şimdiden tepki çekti.
Unicode Konsorsiyumu, 14.0 sürümü için belirlenen yeni emoji adaylarını resmen onayladı.
Yeni emojiler arasında "hamile erkek" ve cinsiyetsiz hamile" de yer aldı.
Bununla birlikte, İngiliz Tabipler Birliği tarafından 2017'de trans ve ikili cinsiyet sistemini kabul etmeyen kişileri tanımak amacıyla yayınlanan "hamile kadın" yerine "hamile kişi" terimini kullanma yönergeleri, o zamanlar "kadınlara hakaret" olarak adlandırılarak tepki görmüştü.
Sosyal medya kullanıcıları, şimdiye kadar hamile bir erkek emojisinin 'çok büyük bir eksiklik' olduğunu ve Unicode Konsorsiyumu'nun kararının geç çıktığını söyledi.
Emojipedia'nın 'kıdemli emoji sözlük yazarı' Jane Solomon, “Neden hamile bir erkek emojisi var?” başlıklı bir blog yazısında yeni emojilerin detaylarını paylaştı.