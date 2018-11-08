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  3. 08 Kasım 2018 16:11

Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. Peki en yüksek hangisi?

Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. Peki en yüksek hangisi?

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Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...

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Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

İkinci sırada ise 1.64 W ile bir diğer Tayvanlı üretici HTC'nin HTC Desire 820 isimli modeli bulunuyor.

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Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

1.68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T ise Xiaomi'nin peşinden geliyor.

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