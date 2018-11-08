Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?
Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. Peki en yüksek hangisi?
Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. Peki en yüksek hangisi?
İkinci sırada ise 1.64 W ile bir diğer Tayvanlı üretici HTC'nin HTC Desire 820 isimli modeli bulunuyor.