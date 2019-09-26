Hangi ülkenin kaç adet nükleer bombası var?

Başkan Erdoğan'ın BM'de yaptığı tarihi konuşmanın en önemli bölümlerinden birisi de şüphesiz nükleer silahlardı. Erdoğan, bazı ülkelerin nükleer silaha sahip olurken diğerlerinin nükleer silahlara sahip olmasının izin verilmemesini de eleştirdi: "Nükleer güç sahibi olan ülkeler ile buna sahip olmayan ülkeler arasındaki adaletsizlik dahi tek başına dünyanın dengelerini bozmaya yetiyor. Nükleer silaha sahip olanların olmayanları özellikle tehdit ediyor olması anlamlıdır. Nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine her krizde bir koz olarak ortaya konması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç ya herkes için yasak ya herkes için serbest olmalıdır."