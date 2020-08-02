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  3. 02 Ağustos 2020 14:53

Havacılıkta devrim: 9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek

Concorde'un varisi olarak da anılan ''Boom'' isimli süpersonik jet için yeni bir adım atıldı. Jetin üretiminde İngiliz Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı

Havacılıkta devrim: 9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek

"Boom" isimli süpersonik jetin hızı saatte 2 bin 300 kilometreye ulaşabilecek. Bu rakam ses hızının iki katından daha yüksek bir hız anlamına geliyor.

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Havacılıkta devrim: 9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek

Uçak bu sayede seyahat sürelerini de kısaltmayı hedefliyor. Mach 2,2 hızına ulaşacak olan uçak New York'tan Londra'ya 3.5 saatte (Bugün bu uçuş 9 saat sürüyor) ve Tokyo'dan San Francisco'ya 5.5 saatte uçacak.

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Havacılıkta devrim: 9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek

AR-GE aşamasında olan modelin üretiminde İngiltere merkezli Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı.

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Havacılıkta devrim: 9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rolls-Royce uçağın tahrik sistemlerini üretecek.

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