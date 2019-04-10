Honor 9 Lite uygun fiyatına rağmen özellikleriyle dikkat çekti
Honor 9 Lite Türkiye'de A101 mağazalarında satışa çıktı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken Huawei'in alt markası Honor 9 Lite şimdiden internet dünyasının en çok aranan teknolojik ürünü oldu. A101 mağazasında satılacak olan Honor 9 Lite'
Honor 9 Lite fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekti. Huawei'nin alt markası olan Honor, Türkiye'deki A101 mağazalarında Honor 9 Lite modelini satışa sundu. Birçok kişi Honor 9 Lite'ı beklemeye geçerken, Honor 9 Lite'ın özellikleri de merak konusu oldu. Peki Honor 9 Lite'ın özellikleri nelerdir?
HONOR 9 LITE OZELLİKLERİ Tipik değer: 3000 mAh, Min: 2900 mAh; Kirin659; EMUI8.0; ROM: 32/64 GB,RAM: 3/4 GB;