Honor 9 Lite uygun fiyatına rağmen özellikleriyle dikkat çekti

Honor 9 Lite fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekti. Huawei'nin alt markası olan Honor, Türkiye'deki A101 mağazalarında Honor 9 Lite modelini satışa sundu. Birçok kişi Honor 9 Lite'ı beklemeye geçerken, Honor 9 Lite'ın özellikleri de merak konusu oldu. Peki Honor 9 Lite'ın özellikleri nelerdir?