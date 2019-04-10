  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Nisan 2019 13:50

Honor 9 Lite uygun fiyatına rağmen özellikleriyle dikkat çekti

Honor 9 Lite Türkiye'de A101 mağazalarında satışa çıktı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken Huawei'in alt markası Honor 9 Lite şimdiden internet dünyasının en çok aranan teknolojik ürünü oldu. A101 mağazasında satılacak olan Honor 9 Lite'

Honor 9 Lite uygun fiyatına rağmen özellikleriyle dikkat çekti

Honor 9 Lite fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekti. Huawei'nin alt markası olan Honor, Türkiye'deki A101 mağazalarında Honor 9 Lite modelini satışa sundu. Birçok kişi Honor 9 Lite'ı beklemeye geçerken, Honor 9 Lite'ın özellikleri de merak konusu oldu. Peki Honor 9 Lite'ın özellikleri nelerdir?

1/ 10
Honor 9 Lite uygun fiyatına rağmen özellikleriyle dikkat çekti

HONOR 9 LITE OZELLİKLERİ Tipik değer: 3000 mAh, Min: 2900 mAh; Kirin659; EMUI8.0; ROM: 32/64 GB,RAM: 3/4 GB;

2/ 10
Honor 9 Lite uygun fiyatına rağmen özellikleriyle dikkat çekti

Ekran: 5.65 inç FHD+ (2160x1080)

3/ 10
Honor 9 Lite uygun fiyatına rağmen özellikleriyle dikkat çekti

Boyurlar: Yükseklik:151 mm; Genişlik:71,9 mm; Derinlik:7,6 mm; Ağırlık:Yaklaşık 149 gram

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM