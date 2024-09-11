Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı

Bu teknoloji, cihazın taşıma kolaylığını artırırken, büyük bir ekran deneyimi arayan kullanıcılar için de çözüm sunuyor. Üç katlı ekran, kullanıcıların çoklu görev yapma imkanlarını genişletirken, cihazı hem taşınabilir bir tablet hem de akıllı telefon olarak kullanabilmelerini sağlıyor.