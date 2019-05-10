Huawei P30 fiyatı ne kadar?
Huawei P30 fiyatı ne kadar? Huawei P30 kamerası kaç megapiksel? Telefon devi Huawei P30 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden Huawei, ürettiği telefonlarla piyasada en çok rağbet edilen telefon markalarınd
Huawei uzun süredir beklenen telefonlarını duyurdu. Çinlilerin büyük bir sürprizi de ortaya çıktı. Telefonların geldiği son noktayı ortaya koyan Huawei P30 serisi telefonlar resmen sahneye çıktı. Bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?
HUAWEİ P30 PRO: Huawei'nin yeni P30 serisi gücünü 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Kirin 980'den alıyor. Bu işlemci halihazırda Mate 20 serisine de güç veriyor.
Mali-G76 MP10 GPU'nun yer aldığı Kirin 980 yüksek performans ihtiyacında 2.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A76, günlük kullanımda ise 1.92 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A76 çekirdeğinden yararlanıyor.