Huawei P30 fiyatı ne kadar?

Huawei uzun süredir beklenen telefonlarını duyurdu. Çinlilerin büyük bir sürprizi de ortaya çıktı. Telefonların geldiği son noktayı ortaya koyan Huawei P30 serisi telefonlar resmen sahneye çıktı. Bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?