İHA'lardan askeri robotlara... Türk savunma sanayisinin devleri EFES-2026'da sahneye çıktı

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında İzmir Doğanbey'de Savunma Sanayi Sergisi açıldı. BAYKAR, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi devlerin yer aldığı sergide, yerli ve milli savunma sanayi sistemleri ve ürünleri görücüye çıktı.

Kaynak: DHA
Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde düzenlenen uluslararası EFES-2026 Tatbikatı, yalnızca askeri bir manevra değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin küresel gücünü kanıtladığı dev bir teknoloji arenasına dönüştü.  16-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir Doğanbey Tatbikat Alanı'nda kapılarını açan Savunma Sanayi Sergisi, Türkiye'nin ulaştığı üst düzey askeri üretim kapasitesini tüm dünyaya sergiliyor.

Türk savunma sanayisinin belkemiğini oluşturan ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve HAVELSAN başta olmak üzere toplam 55 yerli teknoloji şirketinin en yeni ürünleri bu sergide görücüye çıktı.

İHA ve SİHA'lardan modern tanksavarlara, ağır zırhlı araçlardan elektronik harp ve gelişmiş radar sistemlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan askeri çözümler ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Serginin en dikkat çekici özelliği ise, tanıtılan sistemlerin birçoğunun eş zamanlı olarak tatbikat sahasında aktif şekilde kullanılması oldu. 

