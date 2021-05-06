İhbarlar artınca Emniyet'ten kritik uyarı geldi! Instagram'a dikkat!
Son zamanlarda sosyal medya uygulaması Instagram'daki hesaplarda çalınmalar arttı. EGM ise güvenli internet için kullanıcılara şifreler, e-postalar ve sahte siteler hakkında uyarılarda bulundu.
Son zamanlarda sosyal medya uygulaması Instagram'daki hesaplarda çalınmalar arttı. EGM ise güvenli internet için kullanıcılara şifreler, e-postalar ve sahte siteler hakkında uyarılarda bulundu.
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son dönemlerde başta ünlü kişiler olmak üzere birçok Instagram kullanıcısının hesaplarının çalınması üzerine harekete geçti.
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Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından, güvenli Instagram kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
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Yapılan paylaşımda hesap çalınması, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmamak için ne yapılması gerektiği aktarıldı.
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