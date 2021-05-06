  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. İhbarlar artınca Emniyet'ten kritik uyarı geldi! Instagram'a dikkat!

İhbarlar artınca Emniyet'ten kritik uyarı geldi! Instagram'a dikkat!

Son zamanlarda sosyal medya uygulaması Instagram'daki hesaplarda çalınmalar arttı. EGM ise güvenli internet için kullanıcılara şifreler, e-postalar ve sahte siteler hakkında uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda sosyal medya uygulaması Instagram'daki hesaplarda çalınmalar arttı. EGM ise güvenli internet için kullanıcılara şifreler, e-postalar ve sahte siteler hakkında uyarılarda bulundu.

1 / 11

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son dönemlerde başta ünlü kişiler olmak üzere birçok Instagram kullanıcısının hesaplarının çalınması üzerine harekete geçti.

2 / 11

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından, güvenli Instagram kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

3 / 11

Yapılan paylaşımda hesap çalınması, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmamak için ne yapılması gerektiği aktarıldı.

4 / 11