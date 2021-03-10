İki ülkeden ''ay'' hamlesi: Ortak uzay istasyonu kurulacak
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Çin arasında ayda ortak uzay istasyonu kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzaland.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan yazılı açıklamada, Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, ayda araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.
Söz konusu istasyonun, ilgilenen tüm ülkeler için erişime açık olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Roscosmos ile CNSA arasındaki iş birliği, bilimsel araştırma etkileşimini güçlendirmek ve uzayı tüm insanlığın çıkarları için barışçıl amaçlarla kullanmaya katkı sağlayacaktır.” denildi.
Uzmanlara göre bu, Çin'in bugüne kadarki en büyük uluslararası uzay işbirliği projesi olarak tarihe geçecek.
Rusya'nın ilk insanlı uzay uçuşunun 60. yıldönümünde gelen bu açıklama Fransız haber ajansı AFP tarafından "Moskova, uzay yarışında yeniden liderliği ele geçirmeye çalışıyor" olarak yorumlandı.