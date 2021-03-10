İki ülkeden ''ay'' hamlesi: Ortak uzay istasyonu kurulacak

Söz konusu istasyonun, ilgilenen tüm ülkeler için erişime açık olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Roscosmos ile CNSA arasındaki iş birliği, bilimsel araştırma etkileşimini güçlendirmek ve uzayı tüm insanlığın çıkarları için barışçıl amaçlarla kullanmaya katkı sağlayacaktır.” denildi.