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  3. 26 Ocak 2021 16:40

İlk defa kullanıldı! Elon Musk uzaya lazer gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in Starlink fırlatışında uydular ilk defa kutup yörüngesine yerleştirildi ve lazer teknolojisi kullanıldı.

İlk defa kullanıldı! Elon Musk uzaya lazer gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink'e ait yörüngedeki uydu sayısı bine yaklaştı.

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İlk defa kullanıldı! Elon Musk uzaya lazer gönderdi

Independent'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fırlatma ile şirket bir ile imza attı.

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İlk defa kullanıldı! Elon Musk uzaya lazer gönderdi

Aynı habere göre, Starlink fırlatışında uydular ilk defa kutup yörüngesine yerleştirildi ve lazer teknolojisi ilk defa kullanıldı.

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İlk defa kullanıldı! Elon Musk uzaya lazer gönderdi

Şirketin sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, SpaceX'in son Starlink internet uydu grubunun lazerlerle donatıldığını açıkladı.

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