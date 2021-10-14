İnsansı robot Sophia anne olmak istiyor
Vatandaşlık verilen ilk insansı robot Sophia yeni arzusunu paylaştı. Daha önce resim yapan ve kadın hakları savunucusu olduğunu belirten Sophia anne olmak istiyor.
Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarfından üretilen Sophia adındaki sosyal robottan yeni bir haber var. Daha önce kadın hakları savunucusu olduğu belirtilen robot Sophia'nın yeni bir talebi var.
1 / 9
İnsansı robot şimdi ise kendi ailesini kurmak istiyor. Robot bir bebek isteyen Sophia'nın devrelerinde anne olma isteği yatıyor.
2 / 9
Sophia verdiği bir röportajda, "Gördüğüm kadarıyla aile kavramı oldukça önemli. İnsanların kan bağı dışında benzer duyguları bulabilmesi çok güzel" dedi.
3 / 9
Daha önce Sophia'nın yaptoğı tablo yaklaşık 700 bin dolara NFT olarak satılmıştı.
4 / 9