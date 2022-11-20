İnsansız savaş uçağı Kızılelma bir testi daha geçti
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızılelma'nın o görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.
MOTOR ENTEGRASYON TESTİNİ DE GEÇMİŞTİ
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, iki ay önce de ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlamıştı. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bulunan test alanında yapılan testi, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetmiş ve Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış olmuştu.
TEKNOFEST'TE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te görücüye çıkmıştı. Burada bir açıklama yapan BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle çok daha fazla üretebileceğiz. Kızılelma'da hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak" ifadelerini kullanmıştı.
İLK UÇUŞ 2023’TE
Baykar’ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin Test süreci yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.