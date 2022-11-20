İnsansız savaş uçağı Kızılelma bir testi daha geçti

MOTOR ENTEGRASYON TESTİNİ DE GEÇMİŞTİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, iki ay önce de ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlamıştı. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bulunan test alanında yapılan testi, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetmiş ve Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış olmuştu.